Las palabras de Cristiano Ronaldo en su Instagram sobre las PCR, que posteriormente borró, siguen dando que hablar. Si primer reaccionó un virólogo italiano, ahora ha sido el mismo Fernando Simón quien le ha contestado.

"Ahora resulta que Cristiano es un experto en PCR...", ironizaba en una charla a través de Facebook Live. "Tampoco voy a entrar más en el tema, el hombre tiene muchos recursos para aprender si quiere", afirmó.

Además, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró que desde marzo, cuando comenzó la pandemia, "todo el mundo es experto en algo relacionado con la salud".

"Después hay muchos que lo son y luego hay muchos que han ido aprendiendo por el camino, y todo el mundo tiene opinión. De todas formas, son cuestiones que hay que entender. A mí me hace gracia, obviamente, pero hay que entenderle un poco", señaló Simón.

"Lo hemos dicho muchas veces: el hacer pruebas porque sí, no sirve si no sabes interpretar el resultado. Yo creo que el problema aquí es ese. Me lo estoy inventando porque no sé exactamente lo que ha dicho, pero probablemente habrá habido resultados positivos de las pruebas que se ha hecho, que después habrán dado negativo en un segundo resultado, y dirá que no vale. Pero cuando le haces pruebas a gente que no tiene probabilidades de tener la enfermedad, en lo que te tienes que fijar es en los resultados negativos, no en el positivo", sentenció.

Positivo asintomático

El futbolista luso no ha presentado ningún síntoma desde que se conociera su contagio hace unas semanas, cuando se encontraba concentrado con su selección. Desde entonces se encuentra aislado en su domicilio a la espera del negativo que le permita volver a entrenar con sus compañeros.

Mientras se sigue machacando en casa. En sus redes sociales ha compartido varios vídeos realizando diferentes ejercicios con el objetivo de no perder la forma física.

No estuvo presente el pasado miércoles en el partido de Champions League ante el Barça, con victoria para los culés (0-2) en el Juventus Stadium. El duelo Messi - Cristiano tendrá que esperar.