Xavi Hernández dejará el banquillo del FC Barcelona una vez finalice la temporada. Así lo anunció el sábado tras caer derrotado en casa ante el Villarreal (3-5). Y Jorge D'Alessandro dejó un discurso demoledor sobre la situación del equipo azulgrana.

Calificó de "comedia" que Xavi continuara hasta junio: "No puede estar un día más. Sea una leyenda sea lo que sea...".

"Mañana sigue dirigiendo Xavi. Esto es un problema muy serio. Al entrenador le queda grande el equipo. Sus problemas defensivos son de alto rango. El equipo se le ha diluido...", dice el tertuliano de 'El Chiringuito'.

Apunta que el fútbol y la gente del fútbol es "cruel": "Los que hemos sido leyendas sabemos la crueldad de la gente del fútbol. Mentiras no. Xavi no puede dirigir a este grupo. No sabe dirigir a un equipo de fútbol".