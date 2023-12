La derrota ante el Girona, el cambio de convocatoria en Champions y el posterior (y pobre) partido en Bélgica parece haber dinamitado el ecosistema del FC Barcelona.

Cruces de declaraciones entre Xavi y Deco, el morrocotudo enfado de Joan Laporta, una cena de Navidad entre medias... la situación en 'Can Barça' es la más tensa en años.

Por ello, se ha hecho viral en redes sociales el consejo que hace años le dio Johan Cruyff a Xavi Hernández durante el documental 'L'últim partit: 40 anys de Cruyff a Catalunya'.

"La única manera de sobrevivir es enviar al presidente a hacer puñetas. Que no se meta. Y si no, adiós y buenas noches", afirmaba el neerlandés, favorable a tener mano dura en el vestuario: "Si el mejor futbolista me molesta, se va fuera".

"Si tienes esta fuerza mental de carácter, eres un entrenador para un equipo de primer nivel como el Barcelona, el Ajax o el Manchester [United] u otro gran club", añadía la leyenda.

"No tiene nada que ver con la calidad futbolística ni con la vista, tiene que ver con el carácter, de llegar a lo que tú crees que tienes que llegar. Si hay un jugador que te molesta porque no hace lo que debe hay que liquidarlo", explicaba.

Eso sí, si a pesar de su postura las cosas no salen bien, Cruyff ya anticipaba lo que puede ocurrir con Xavi: "Si no puedes, por lo que sea -por fuerza, por carácter- vive bien, agarra un segundo equipo y pásatelo muy bien".

