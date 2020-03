Las redes sociales se han volcado con Ángel Correa. Después de que el futbolista del Atlético de Madrid subiese una imagen con su madre enferma de cáncer, su publicación se inundó de mensajes de ánimo para el jugador y su progenitora.

El argentino decidió raparse la cabeza para apoyar a su madre en la lucha contra la enfermedad, y subió una fotografía junto a ella a Instagram, acompañada de una estrofa de una canción de Daddy Yankee.

"No hay tregua para tu enemigo en el campo de batalla , pueden tocar tu cuerpo , pero tu alma es intocable , aunque desgarren tu carne , tú Fe es inquebrantable. No te robaran quien eres, tu espíritu es más fuerte. Esta guerra la tienes ganadaa. Sos nuestra guerrera te amamos ma", escribió el ex de San Lorenzo en su perfil.