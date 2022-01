Mario Jardel fue uno de los grandes delanteros de la Liga de Portugal hace no mucho tiempo. El punta, ahora participando en un programa de televisión, ha realizado allí una confesión relacionada con las drogas, cuando jugaba en el Sporting de Portugal en 2002.

"Tuve una sobredosis de cocaína. Me quede despierto durante siete días", afirma.

Y no solo eso: "Contraté mujeres y me quedé en esa vida pensando que nada me iba a pasar. Que todo estaba bien".

Todo fue en la etapa en el Sporting de Portugal, cuando ese curso, el del 2002-03, estuvo muy mal de forma por su situación personal y sus diferentes adicciones.

"Me iba a presentar, había mucho revuelo... No es fácil ser una persona pública, y más a mi nivel", dice.

A día de hoy, Jardel, brasileño, sigue con su pelea contra las drogas: "Soy consciente de mi problema y de mi lucha diaria".

"Lo que importa es que estoy vivo, y digo 'no a las drogas", sentencia Jardel.