Colombia clama contra Zidane por James: "Primero fue algo futbolístico, y luego fue personal"

EL CAFETERO, ANTE SUS EX

James Rodríguez volverá a ver a los que hasta no hace mucho fueron sus compañeros. El colombiano, ahora en el Bayern, se enfrenta al Real Madrid en Champions y Zidane dice que no tenía nada contra él. "Quería jugar más, yo no quería que se fuese", lo vemos en 'Jugones'.