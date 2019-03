Collin Martin, futbolista del Minnesota United de la MLS, se declara homosexual

Pocos son los futbolistas, y deportistas en general, que han dado el paso de 'salir del armario'. El último caso se ha dado en la MLS, donde un jugador ha reconocido abiertamente ser homosexual mediante un comunicado en sus redes sociales. Se trata de Collin Martin, del Minnesota United, que además ha animado al resto a no esconder su orientación sexual.

"Es una noche importante para mí, ya que voy a anunciar que soy un futbolista gay en la MLS. He jugado en esta Liga seis temporadas, y hoy estoy orgulloso de que todo mi equipo y la dirección del MNUFC sepan que soy gay. Solo he recibido bondad y aceptación, y quiero agradecer a todos mis compañeros su apoyo", dijo.

"Quiero aprovechar este momento para alentar a todos los demás, a que tengan confianza y que sepan que el deporte les va a recibir con todo el corazón", cuenta en su comunicado.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv