Claudio Bravo se rompe el tendón de Aquiles y podría perderse toda la temporada

Claudio Bravo, guardameta chileno del Manchester City, ha sufrido este lunes una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y estará varios meses alejado de los terrenos de juego.

"El arquero chileno se sometió esta tarde a una exploración que confirmó una ruptura en el tendón de su pie izquierdo. Viajará a Barcelona, donde se le realizarán el jueves más pruebas para determinar el alcance de la lesión", informó el vigente campeón de la Premier League a través de un comunicado.

.@C1audioBravo has today sustained an achilles tendon injury in training.

He underwent scans this afternoon which have confirmed a rupture in the tendon of his left foot and will fly out to Barcelona for further tests on Thursday.

Get well soon, Claudio!