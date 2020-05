Mark Clattenburg ha roto su silencio. El colegiado de la final de la Champions de 2016, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, ha reconocido un error que marcó la final: el gol de cabeza de Sergio Ramos.

"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", reconoce en el diario británico 'Daily Mail'.

Asimismo, al señalar el penalti de Pepe sobre Fernando Torres en la segunda mitad, el colegiado ha confesado que se dirigió al central portugués: "Le dije que su primer gol no debería haber subido al marcador. Y se calló".

"La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente", explica sobre Pepe Clattenburg, uno de los árbitros mejor valorados en Europa.

Y ante estas llamativas declaraciones, el Atlético de Madrid, que perdió aquella final de Champions (la segunda que perdía ante el Real Madrid en apenas dos años), ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter.