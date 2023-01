"Argentina, si faltando un minuto pierde el Mundial, todos iban a decir que Messi era un 'pechofrío'": así, sin medias tintas, calentó 'Loco' Gatti a la bancada 'messiana' en 'El Chiringuito'.

El exportero argentino aseguró, en su opinión, 'Dibu' tuvo más influencia que el '10': "Dibu Martínez fue más importante, más definitivo que Messi en el Mundial".

Tras sus palabras, Quim Domènech salió al paso: "Y si Messi no marca los penaltis, no marca los goles, no marca ante México...".

"El jugador más decisivo fue el portero, y Di María también, para mi Messi no fue fundamental", replicó Gatti.