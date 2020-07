'Chico Flores', el jugador del Fuenlabrada que se encontraba en el hospital, ya ha regresado al hotel donde se encuentra aislado todo el equipo. A su llegada en la mañana de este martes ha contado su calvario.

"He pasado unos días fatal, fatal. Pero bueno, ahí estamos luchando todos", explica a los periodistas que se encontraban en la puerta del hotel. Fue recibido con gritos de ánimos por parte de sus compañeros desde las ventanas de sus habitaciones. "¡Vamos, gordito!", le gritaba Hugo Fraile.

El pasado viernes, Flores fue ingresado de urgencia en el Hospital Quirón de A Coruña. Cuatro días después ha recibido el alta."Lo hemos pasado bastante mal nosotros y nuestra familia. Mejorarnos de la salud que es lo principal, lo prioritario", señala.

Pero no se olvida de la competición y de la intención del CF Fuenlabrada de disputar su partido ante el Deportivo de la Coruña para conseguir el billete de cara a los playoff: "Queremos jugar y que no nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo. Se ve perfectamente que no tenemos la culpa de nada. Sólo hemos venido a jugar".