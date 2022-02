Reino Unido está eligiendo a su representante para Eurovisión. España ya tiene a la suya, no sin polémica, y los británicos, fijos en el certamen que se celebrará en Turín este año, podrían tener como elegida a una futbolista que se formó en la cantera del Liverpool.

Se trata de Chelcee Grimes, jugadora del Merseyrail Ladies que pasó por el club 'red' y también por otros como Everton, Tottenham, Transmere Rovers y Fulham.

Ahora se ha tomado un descanso en su carrera por el mundo del fútbol para prepararse de cara a la cita eurovisiva, y es que mientras practica el balompié ha hecho también sus labores en la canción.

No en vano, además de cantar, es compositora. En su haber, temas para artistas como por ejemplo Dua Lipa.

Además, Grimes trabaja para la BBC. Ahí comentó el Mundial femenino de fútbol de 2019 y copresenta un programa deportivo.

'Just like that' es su canción con más repercusión... algo que podría cambiar si, como parece, representa a Reino Unido en Eurovisión.