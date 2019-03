Cheikh, jugador del Eldense: "No son dos jugadores implicados, hay más"

Cheikh Saad, delantero centromauritano del CD Eldense que destapó el escándalo de las apuestas en el club alicantino, ha asegurado que no son sólo dos jugadores los que están implicados en el posible amaño de partidos disputados por el Eldense.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Elda ha imputado delitos de corrupción y organización criminal a los cinco detenidos por el posible amaño de partidos disputados por el Eldense tras haber tomado declaración y de los cuales dos son futbolistas.

"No son dos jugadores, son más, pero quizás con los otros no han encontrado esas pruebas tan específicas como las que tenían con los dos que detuvieron. Quedan dos futbolistas más que están implicados en esto, esos dos jugadores no estaban aquí hoy entrenando, si llegan a estar, yo no entreno y muchos de mis compañeros tampoco", ha asegurado en rueda de prensa.

Cheikh ha querido aclarar que en ningún momento ha nombrado a Guille Smitarello como implicado y a ningún otro jugador en "ningún sitio, en ninguna radio o en ninguna televisión", pero ha advertido que "si tú crees que yo te estoy acusando es que algo habrás hecho. Yo ya le he dicho a él que si yo no he dicho tu nombre y tu dices el mío es porque tu crees que has hecho algo, es decir, se inculpa solo".

Además, el jugador africano ha dicho que "si a Maiky y a Nico Cháfer los han dejado en libertad por algo será, pero si se han quedado a dormir allí esta noche pasada también será por algo y algo tendrán y al final todo acabará saliendo".

"Lo que ha salido ya, es suficiente para que esos jugadores tengan una buena sanción y no puedan estar por ahí a sus anchas haciendo lo que estaban haciendo", ha agregado sobre los dos jugadores imputados.

Sin embargo, respecto a Nóbile Capuani y a Di Pierro, ha declarado que "sí están en libertad es porque así va todo y hagas lo que hagas en dos días estás fuera".

"A mí, esta gente no me dijo nada, si a mí me llegan a decir algo yo lo hubiera denunciado desde el primer momento, no me hubiera esperado a que sucediera esto. Ahora que se ha destapado todo el escándalo, te das cuenta que a todo el mundo le han dicho algo, pero en el vestuario les he dicho que si sucede eso y ellos no lo denuncian y no dicen nada, yo volveré a denunciarlo", ha continuado.

Sobre el partido ante el Barcelona B, ha comentado que el "12-0 me dio que pensar que algo raro había, me voy fuera del campo, me voy al autobús y vi a dos chicos que me dicen que compañeros de mi equipo habían amañado el partido. Me enseñaron unas grabaciones tanto wasaps como notas de audio".

"Tras ver eso bajo al vestuario y les digo a esos jugadores que han amañado el partido, que habían apostado para perder. Lógicamente me dicen que no, no me iban decir que sí, ni mí ni a la Policía ni a nadie, pero ahí están las pruebas y si han salido, por lo menos habrán estado una noche en el calabozo que les sirva de escarmiento", ha añadido.

Para Cheikh, "la culpa de todo esto no es del club, es de ellos, está claro que estas cosas entre comillas acaban manchando a todos los jugadores pero gracias a Dios los hemos pillado en el momento que teníamos y los que saben que son ya pagarán la multa o lo que tengan que pagar y los que quedan por salir acabarán saliendo".

"Si mañana saliera que uno de los que ha entrenado hoy estaba metido en algo, enseguida iría a denunciarlo. Ya le he dicho a todos los compañeros, que si alguien sabía algo más que lo dijera porque queremos un vestuario sano, un vestuario limpio con jugadores humildes que quieran darlo todo por el Eldense", ha asegurado.

Cheikh ha indicado que es "una locura el dinero que se movía", pero cree que a esos jugadores no les hacía falta hacer todo lo que han hecho."No es que se estuvieran muriendo, ya que con lo que estaban cobrando aquí podías vivir tranquilamente y uno de ellos muy tranquilamente, no lo entiendo. La avaricia rompe el saco y en este caso se ha roto a lo grande".

"Denunciar esto lo hago por el club y por la afición pero también por los chicos más jóvenes por los que están empezando a jugar al fútbol, que crezcan con unos valores y sepan que esto no se debe de hacer. Yo acabaría ya con las casas de apuestas que incitan a todo el mundo a apostar y con las cantidades que se mueven, no me parece bien", ha dicho Cheikh.

Finalmente, ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol que indague más en estos asuntos cosas y que "no lo dejen pasar tan fácil, porque siempre dicen que lo van a tratar de solucionarlo pero luego, nada".

"Si yo no llego a decir nada, esto sigue igual y vuelta y vuelta y vuelta. Esto venía creo desde el partido del Saguntino, hará un mes y medio o así", ha concluido.