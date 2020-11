Cesc Fábregas y Pep Guardiola coincidieron en el FC Barcelona, aunque la relación no acabó demasiado bien entre ellos. Guardiola, junto con Mourinho, es de los entrenadores más polémicos y a la vez valorados del fútbol, y el catalán coincidió con ambos técnicos.

"Mourinho fue quien más me inspiró al salir del Barça. Me dijo que nos las habíamos tenido en el campo cuando él estaba en el Chelsea y yo en el Arsenal, y luego cuando él entrenaba al Real Madrid y yo estaba en el Barcelona, pero que para él todo terminaba ahí, y me contó su proyecto. Prioricé lo profesional, y hoy en día me sigo escribiendo con él y lo considero un amigo, me ayudó mucho en su momento", ha reconocido el jugador del Mónaco para 'Tot Costa'.

Con quien no ha logrado mantener una buena relación es con el antiguo entrenador del club azulgrana: "Con Guardiola no hemos vuelto a hablar. Hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar. No sé si la decepción es mutua".

A pesar de todo admite que fue con quién más ha crecido. "Era mi ídolo en mi infancia, quizás es la persona de la que he aprendido más, como jugador, como ídolo y después como entrenador y ya está", asegura Fábregas, aunque añade que con quién jugó su "mejor temporada" fue con Mourinho en el Chelsea.

El excompañero de Leo Messi ha salido en su defensa tras la polémica sobre si dejaba o no el Barça. "No sé qué más se le puede pedir a Messi después de tantos años dando tanto. Tú puedes haber dado mucho, que al final solo valorarán lo último. Vi a gente del club que intentaba hacerle daño, pero como culé estoy agradecido de que siga en el Barça. ¿Si se siente solo?, no creo. Ha pasado por muchos grupos y solo seguro que no está, aunque es cierto que Luis era un apoyo para él", ha zanjado Fábregas.