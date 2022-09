Restan dos meses para que arranque el Mundial de Catar y siguen cayendo críticas por la organización de la cita cuatrienal, que se ha cobrado más de 6.500 vidas de trabajadores desde que iniciasen los preparativos.

Ante las mismas, el embajador de Catar en Alemania, Abdula Mohamed al Thani, se ha defendido en el congreso de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) 'Deporte y derechos humanos: medidas antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que tuvo lugar este lunes en Fráncfort.

En el mismo, el embajador ha puesto el ejemplo de la organización de Rusia en 2018 y el silencio que hubo desde el resto de organismos.

"Si nos remontamos a cuatro años atrás, el Mundial estaba en un país que había tomado Crimea, tenía gente en prisión, gente oprimida, y no había ninguna atención por parte de Alemania ni de ningún otro país de Europa", ha señalado Abdula Mohamed al Thani.

A su vez, el embajador ha apuntado que la igualdad social entre hombres y mujeres en Catar "aún no es perfecta", al igual que no lo fue en Alemania hace décadas: "No está al cien por cien, es un viaje".

Paralelamente, ha pedido que equipos y personalidades que hayan estado en los últimos meses en el país, como el Bayern de Múnich, se pronuncien al respecto: "Díganlo públicamente o mantengan la boca cerrada".

En contraposición, presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, ha pedido la creación de "centros laborales" para que los trabajadores afectados puedan acudir y ha reclamado que se genere un fondo para las familias de trabajadores que hayan muerto o estén heridos.