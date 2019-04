Casillas: "Pensé en irme del Real Madrid tras la final de Lisboa porque el ambiente era raro"

Iker Casillas está viviendo una temporada feliz a nivel personal en el Oporto. El arquero ha encajado solo seis goles en 14 partidos de Liga y los 'dragoes' están metidos de lleno en la lucha por el liderato con el Benfica y con el Sporting de Portugal. En unas declaraciones a 'Porto Canal', el de Móstoles ha hablado de su pasado, haciendo especial mención al Real Madrid y a España.

Casillas admite que en 2014 pensó en dejar el club madridista: "Había pensado en irme tras ganar la Champions en Lisboa porque el ambiente era muy raro. Al final se decidió que se fuera Diego López. A comienzos de 2015 ya sabía que mi etapa terminó y no había buen ambiente".

El portero da las razones de por qué eligió irse al Oporto: "Por cercanía era muy buena opción. Opté por un equipo campeón y por derrotar al Benfica".

Iker, además, dice que no ir a España le ha venido "bien", pero que él no ha dicho adiós a la Selección: "No he renunciado, pero para evitar problemas di un paso al lado cuando Lopetegui dijo que apostaría por David de Gea. ¿Por qué no voy a poder jugar el Mundial de Rusia? En la Euro jugué toda la clasificación y al final el titular fue De Gea".