Tras la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar y la salida de Tite del banquillo, son varios los nombres que han sonado para ser seleccionador. Uno de ellos ha sido Carlo Ancelotti, actual preparador del Real Madrid. Él mismo se ha pronunciado sobre estos rumores.

Lo ha hecho en una entrevista a 'Radio 1', en la que ha manifestado lo "contento" que está en el Madrid: "¿Entrenar a Brasil? No sé lo que pasará en el futuro, vivo al día. Soy mayor y me siento bien en Madrid, todavía tenemos muchas metas por alcanzar".

"Hay tiempo para pensar en el futuro. Tengo un contrato que termina en 2024 y si el Real Madrid no me echa fuera, no me muevo", ha comentado el italiano.

Sobre el Mundial y la victoria de Argentina, asegura que lo "mereció": "Argentina mereció la victoria, porque a pesar de empezar perdiendo el primer partido, luego encontró la convicción de la mano de un Messi fantástico. Argentina estuvo bien apoyando a Messi con una actitud defensiva colectiva, clara y sencilla".

"Scaloni estuvo bien porque puso a los jugadores en su lugar, con una buena organización defensiva capaz de apoyar el talento de Messi, Di María y Álvarez", dijo Ancelotti.

También tuvo buenas palabras para Luka Modric y para Ángel di María, a quien entrenó en su primera etapa en el Madrid: "Modric es inmortal, se queda si quiere y todos estamos seguros de que acabará su carrera en el Real Madrid. Cuando Di María está bien, siempre puede marcar la diferencia y también puede hacerlo en la Juventus".

Ancelotti ha disfrutado con el fútbol del Mundial, pero parece que de momento no quiere escuchar sobre ser seleccionador de un país. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024 y después "ya tendrá tiempo de pensar en el futuro".