Buffon avala el fichaje de Ronaldo por la Juventus: "Es lo que necesita el mundo de la Juventus"

El guardameta italiano Gianluigi Buffon, excapitán de la Juventus y recién fichado por el París Saint Germain, aseguró que no le sorprendería ver al portugués Cristiano Ronaldo fichar por el club turinés y que, en cambio, le haría feliz. "No me sorprendería ver a Ronaldo en la Juventus, me haría feliz porque es lo que necesita el mundo de la Juventus, encontrar nuevos ídolos y exaltarles", afirmó Buffon.

El meta, que fue presentado en París como nuevo jugador del PSG, explicó además que no le fastidiaría el hecho de no coincidir en el Juventus con Ronaldo, si el fichaje del portugués termina confirmándose. "No me molestaría. Me molestaron los dos goles que me metió en la final y los que me metió el año pasado", dijo en tono de broma, refiriéndose al doblete que Ronaldo metió a la Juventus en la final de la Liga de Campeones de 2017 y a las dos dianas que le anotó en los cuartos de final de la última "Champions".

"Sería la mejor publicidad para el fútbol italiano. Es la confirmación de cuanto la Juventus como sociedad, con Andrea Agnelli y su familia, es capaz de adaptarse a los tiempos y hasta anticiparlos", agregó Buffon.

Las declaraciones del nuevo portero del PSG se producen en un momento de fermento mediático por el posible fichaje de Ronaldo por la Juventus, que según los medios internacionales podría ser inminente. La Juventus pagaría unos cien millones de euros al Real Madrid y ofrecería al luso un contrato de cuatro años a cambio de 30 millones de euros netos por temporada.