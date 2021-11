El Paris Saint-Germain y el Manchester City, dos de los clubes más ricos del panorama actual tras la llegada de los jeques, han recibido un brutal ataque por parte de Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Munich.

Hoeness ha cargado directamente contra Nasser al-Khelaïfi, presidente del club parisino: "No sé si le gusta el fútbol, ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir".

Con respecto al PSG se ha acordado de la final de Champions de Lisboa: "Hasta ahora estos dos clubes no han ganado nada. Nada en absoluto. Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz".

"Lo que está sucediendo actualmente en París es la planificación a un año. Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos y después de mí la inundación", ha indicado.

"Su dinero de mierda, eso no es suficiente...", afirma cuando le preguntan por los dos clubes. Un ataque directo que seguro no ha sentado nada bien ni en Manchester ni en París, los dos equipos que aspiran a todo en Europa, pero que de momento no han logrado el título de campeón de Europa.

Ambos equipos han alcanzado la final de la Champions, pero tuvieron el mismo destino: la derrota. El PSG ante el Bayern Munich y el City, en la última edición ante el Chelsea de Thomas Tuchel.