La jugada del 1-2 del Real Madrid al Barcelona va a dar que hablar estos días. El penalti, anotado por Sergio Ramos, tiene su origen en un agarrón de Lenglet en el área que el VAR revisó para que, posteriormente, se señalase pena máxima. Hasta el Betis ha reaccionado en redes sociales a esto.

Aunque, en su caso, son parte 'afectada' de la acción, por una situación similar, según ellos, que vivieron en la pasada jornada de LaLiga. Fue ante la Real Sociedad cuando Sanabria se quedó hasta sin camiseta por un agarrón.

En su caso, no se pitó penalti. Aún habiendo ido al monitor a ver la acción, Estrada Fernández no señaló nada a pesar de que la elástica del delantero bético acabó destrozada.

Por ello, el Betis ha reaccionado en redes sociales recordando la acción y comparándola con la sufrida por Sergio Ramos en el Camp Nou.

Las dos fotos aparecen en el tuit, acompañadas de un par de 'emojis' de sorpresa y de asombro.

Lo que el Betis no dice en su tuit, y que sí ha querido comentar Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', es lo que se vivió en la acción previa a dicha acción: "Antes del agarrón claro, interesado y viral de Le Normand sobre Sanabria está la foto inferior. La falta previa del jugador del Betis. No vale hacer trampas. Las cartas sobre la mesa. Si esto no existe, penalti, pero existió"

El partido ante la Real Sociedad, en el Benito Villamarín, terminó con victoria 'txuri urdin' por 0-3 con goles de Portugués, Oyarzabal y Januzaj.