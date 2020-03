Pep Guardiola y Bernardo Silva han estado en Old Trafford al mismo tiempo. El motivo, el partido que jugó el Manchester United contra el City, su equipo. Sin embargo, a pesar de haber vivido lo mismo no tienen la misma percepción sobre lo sucedido. Para uno, jugaron "muy bien"; para otro, lo sucedido es "inaceptable".

Sí, es Guardiola el que ve todo de color de rosa tras el 2-0 encajado en el Teatro de los Sueños: "Jugamos muy bien, pero esperaron atrás y buscaron el balón largo para las contras de Daniel James y Anthony Martial".

"Hicimos lo nuestro, jugando como nosotros. Ellos esperaron nuestros errores", continúa Guardiola.

El portugués, sin embargo, no está tan de acuerdo: "La posesión no dicta si has jugado bien o si no lo hemos hecho. No controlamos el partido. Desde el punto de vista de la gente que vio el partido, ellos tuvieron las oportunidades más claras".

"Fue un mal partido. Sabemos que los jugadores del Man U son muy buenos en la contra y muy agresivos. Es inaceptable", concluyó Bernardo Silva.