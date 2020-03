No hay nada más peligroso que un depredador herido, y sin duda el Manchester City estaría, en comparación, en lo más alto de la pirámide alimenticia junto con otras pocas bestias más. Sin embargo, los 'citizens' han fracaso en esta Premier League, y no solo por el buen hacer del Liverpool sino porque ellos mismos no están ni de lejos en su mejor versión. La Champions es, por tanto, su salvación.

Su único salvavidas y una ocasión, otra más, para ganar una competición que no van a disfrutar en un tiempo por la sanción que tienen a sus espaldas. Por ello, el Real Madrid tiene un problema aparte de ir en desventaja al Etihad, y es que a buen seguro Guardiola, motivador nato, sabe cómo transmitir a sus jugadores que o ganan la 'Orejona' o será una temporada completamente perdida y con un saldo más que negativo.

Porque a pesar de ser un club joven en lo que a títulos, triunfos y demás, los jugadores 'skyblues' se han acostumbrado a ganar. A estar en un equipo campeón que este curso, en marzo, tienen opciones cero en la Premier League. En enero estaban igual, pero a medida que se acerca el final la sensación de derrota es mayor.

El mejor City en Champions se vio en 2016

Todo puede cambiar, eso sí, en Europa. En un territorio que al Manchester City se le resiste. A pesar de campeonar en la Premier, la Champions se ha presentado como territorio hostil para los 'citizens'. Su mejor temporada fue con Manuel Pellegrini, cuando se enfrentaron al Real Madrid en semifinales de 2016 para caer sin prácticamente generarle peligro alguno a los blancos.

Con Guardiola, nada. Y Guardiola, en el Bayern de Múnich, nada también. Muchos años son ya para Pep el no ganar título alguno a nivel internacional, después de las dos Champions League conquistadas con el Barcelona de, no lo olvidemos, Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Sin el acomodo culé, el de Santpedor está a cero en el Viejo Continente.

Nuevo batacazo en Old Trafford

Es un todo o nada este curso, y como se dijo al comienzo del texto, el Manchester City es un depredador herido. Un gran felino que cuenta con superestrellas como Sergio Agüero, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva y Mahrez, entre otros. Uno que está herido, y más herido está no solo por su mala Premier League sino porque ni tan siquiera ante el United, su vecino y rival, ha sido capaz de ganar.

Y eso que los 'red devils' están como están. Con todo, derrota por 2-0, con un gran David de Gea eso sí que se rehace con una brillante actuación de su monumental error contra el Everton. Sin la conquista de Old Trafford, sin esa inyección para sus aficionados, todo va para la Champions League.

Porque sí, llegan mal. Pero también estaban mal en el Santiago Bernabéu y así ganaro. Mal haría en la vuelta el Real Madrid si mirase al rival y no se mirase a sí mismo en el objetivo remontada. Lleva un 1-2 en contra, y necesita dos goles mínimo, y no recibir ninguno, para pasar en el Etihad y dejar a Guardiola compuesto y sin Champions... otra vez.

