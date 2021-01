El exjugador Dimitar Berbatov, que fue rival de Luis Suárez en la Premier League, ha estado hablando sobre la polémica salida del uruguayo del Barça, algo que considera muy "irrespetuoso".

Además, el Atlético va líder en LaLiga con siete puntos de ventaja sobre el club azulgrana, por lo que cree que "Suárez debe de estar ahora descojonándose de risa". El ex del United califica al uruguayo como "una máquina" y asegura estar "muy feliz" por él.

"En el Barcelona no lo trataron bien, no para alguien que es uno de los jugadores más relevantes de su historia reciente. El Barcelona fue irrespetuoso y ahora está pagando el precio de haber dejado ir a Suárez. Estoy seguro de que Suárez no tendrá remordimientos de haberse marchado viendo lo que está gozando en el Atlético", ha recalcado Berbatov en una entrevista a una casa de apuestas de la que es embajador.

Berbatov también quiso recordar qué clase de jugador es Suárez: "Cuando jugabas contra él, hacía bullying a los defensas, los pute*** y usaba cierta agresividad a su manera. A veces, es verdad que se pasaba de la raya. Pero si pones eso a un lado, veías que era un jugador de grandísima calidad que sabía aprovechar sus ocasiones".

"Yo como delantero sabía perfectamente identificar quién te podía hacer daño y Suárez era uno de esos grandes jugadores. Ahora tiene 34 años y es alucinante cómo está sabiendo aprovechar su momento. Sabe perfectamente cómo moverse en el césped. Es tremendo", ha continuado alabando al delantero.

El búlgaro aprovechó también para analizar la próxima eliminatoria del Atlético, que se enfrentará al Chelsea, donde Tuchel acaba de ser designado como nuevo entrenador, algo que Berbatov cree que será positivo.

"La experiencia que tiene en la Champions será de ayuda, pero aviso que Tuchel necesitará tiempo para acostumbrarse a Inglaterra y sus métodos de entrenamiento, a sus jugadores y viceversa. Porque el Chelsea tiene sus problemas y va a ser un reto importante para él lograr objetivos en medio de un ambiente en el que la directiva te exige resultados y te los exige ya", ha asegurado Berbatov.