'Habemus' campeón de Europa. El Bayern de Múnich se ha alzado como el mejor equipo del Viejo Continente tras una edición de Champions League en la que han sido claros dominadores. Los alemanes, en una competición perfecta, han derrotado por 0-1 al PSG gracias a un gol de Kingsley Coman.

Y eso que el PSG comenzó rebelde. Comenzó con valentía y con ganas de dar la 'sorpresa'. Sí, 'sorpresa' entre comillas, pues cuando tienes a Neymar y a Mbappé en tus filas da igual que tengas delante a un pentacampeón de Europa. Los galos dominaron, y las ocasiones más claras eran suyas.

Mbappé y Neymar tuvieron dos ocasiones que mandaron al limbo. Sobre todo el brasileño, que perdonó lo que no está escrito y que se va de Lisboa sin marcar un solo gol. Lo tuvo incluso casi al final, pero de nuevo erró la oportunidad y la opción de empate se marchó.

Robert Lewandowski respondió con un tiro al palo, pero ni uno ni otro lograron deshacer la igualada tras los primeros 45 minutos de envite.

Fue ya sin Boateng y con Sule en el verde. Y con un Mbappé que falló justo antes del descanso una de esas ocasiones que no se pueden perdonar en una final ante el Bayern. Porque el Bayern no falla, y no falló. Donde no lo lograron Neymar y él, Coman reinó.

Fue gracias a un pase de Kimmich. Coman entró y, de cabeza, la colocó en el segundo palo de un Keylor Navas que en el primer acto ya había salvado a su equipo. El gol llegó justo cuando más estaba bajando el ritmo de la final.

Diez minutos tardó en reaccionar el PSG. Asustó Marquinhos, pero se quedó en simplemente eso. El Bayern ya dominaba, ya se sabía dominador. Y los franceses esperaban a ver si una de sus estrellas aparecía.

Algo que sucedió, pero la conexión Mbappé - Neymar acabó con el brasileño disparando demasiado cruzado ante Neuer.

Así pues, está atípica Champions League va para un Bayern de Múnich que ha sacado el martillo en Lisboa. Lo hizo ante el Barça, ante el Olympique de Lyon y también ante el PSG. Los galos tendrán que esperar para levantar la primera... mientras que los bávaros ya son hexacampeones de Europa.