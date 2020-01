Después de la lesión de Luis Suárez el FC Barcelona estaba buscando un 9 que le sustituyera, un delantero que reforzara el equipo. La primera opción fue Rodrigo Moreno, pero las negociaciones con el Valencia no han terminado bien y por tanto el traspaso no vio la luz. Tanto Quique Setién como la dirección deportiva querían encontrar un jugador con futuro y que fuera económico, y ese era su objetivo con el jugador hispano-brasileño, pero finalmente se han roto los contactos con el club por no llegar a un acuerdo.

Además, el mercado de invierno termina el 31 de enero, y por tanto, el club no va a arriesgar a fichar con prisas. La experiencia con Boateng, el curso pasado, ha calado en la directiva, que prefiere apostar por un futbolista aprovechable no sólo para esta campaña.

Alfredo Martínez, periodista de 'El Transistor' de Ondacero, ha asegurado que la decisión del Barça de no fichar "es definitiva". Varios jugadores han sido ofrecidos en las últimas horas en las oficinas del Camp Nou, pero la entidad prefiere esperar. "El Barcelona jugará con lo que tiene", ha zanjado el periodista.