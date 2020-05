La pasión de Gareth Bale por el golf es de sobra conocida. De hecho, muchas de las críticas que ha recibido por el Real Madrid están ligas a este hecho. El galés habló hace unos días sobre este deporte que le apasiona. Y se defendió.

"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé por qué razón, lo he hablado muchas veces con médicos y a todo el mundo le parece bien", aseguró en el canal 'EAL'.

Ahora, apenas dos días después, una imagen del galés ha llamado la atención. Esta fotografía ha sido publicada por su compañero Thibaut Courtois en su cuenta de Instagram y pertenece al entrenamiento de este viernes.

Luka Modric, Thibaut Courtois, Marcelona, Brahim, Militao y Gareth Bale posan. Pero es el ex del Tottenham el que ha llamado la atención de las redes sociales, convirtiéndose en Trending Topic.

El motivo es su pose. Bale simula estar jugando al golf, su deporte predilecto, esa afición por la que ha recibido innumerables críticas por parte de muchos aficionados del Real Madrid.

¿Mensaje de Gareth Bale a sus críticos? Lo cierto es que no es la primera vez que lanza una indirecta de esta manera. En noviembre de 2019, el día en el que Gales se clasificó matemáticamente para la Eurocopa que debía celebrarse este verano, saltó otra polémica.

El futbolista del Real Madrid posó junto a sus compañeros con una bandera que rezaba "Gales. Golf. Madrid. En ese orden". Este gesto provocó la indignación del madridismo.