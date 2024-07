Harry Kane es uno de los delanteros más importantes que Inglaterra ha tenido en su historia. Lo es en cuanto a goles anotados tanto a nivel de club como de selección. Sin embargo, al ariete hay algo que se le resiste, y es que a pesar de haber dejado el Tottenham por el Bayern de Múnich sigue sin saber lo que significa celebrar un título.

En Berlín, ante España, tendrá una nueva oportunidad en la final de la Eurocopa. Una a la que llegan tras noquear a Países Bajos y después de un irregular torneo en el que se han hecho valer.

Ahora, Kane ha lanzado un mensaje. Uno sobre lo que pasó hace tres años en esa final ante Italia y sobre lo que puede suceder frente a España.

"Perder una final duele, pero estos años han pasado muchas cosas y ahora tenemos otra oportunidad. Debemos cruzar la línea, y sería el sentimiento más especial para el país", cuenta Kane en rueda de prensa.

En la previa de la finalísima de Berlín: "Cambiaría todos mis premios de goleador por un título. No es un secreto que no he ganado ninguno".

"Todo cambiaría para mí y para Inglaterra. Tenemos la oportunidad de hacer felices a muchas personas y queremos llevar la Eurocopa a casa", insiste Kane.

Y sentencia: "Hemos ganado en confianza con las victorias in extremis, con los penaltis... Va a ser complicado, pero tenemos grandes jugadores para lograr tener éxito".