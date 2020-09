Se rumoreó con ello, pero Pierre-Emerick Aubameyang ha disipado cualquier duda: el FC Barcelona trató de ficharle este verano tras determinar que Luis Suárez no continuaría en la disciplina blaugrana de la mano del nuevo proyecto de Ronald Koeman.

El delantero gabonés del Arsenal habló para 'Canal+ Francia' y explicó que, a pesar de la suculenta oferta culé, dos motivos le hicieron permanecer en el Emirates.

"Hubo varias ofertas, especialmente, del Barcelona, pero también de otros clubes. Mi prioridad fue quedarme por dos motivos: la primera, Arteta, porque hablamos mucho durante el confinamiento. Mientras estábamos en casa, hablamos varias veces y me convenció con su proyecto", señaló Aubameyang.

El papel del técnico español ha sido determinante para que el punta no abandonase el barco, haciéndole ver que puede marcar una época con los 'gunners': "Me dijo: "Está bien. Puedes irte. No se que estás pensando pero puedes irte y ganar en otro club o puedes quedarte aquí y dejar un legado".

Por otro lado, el gabonés ha apuntado que se inmiscuyó a la perfección en la disciplina del Arsenal desde que llegó y su relación con la afición londinense es idílica: "En segundo lugar está el cariño de la afición y el apoyo del club. Desde que estoy aquí me siento uno de los suyos. Es así de simple".

Arteta, la afición y una oferta de 350.000 libras semanales hicieron que Aubameyang no tocara las maletas y se mantuviera en el Emirates para seguir marcando goles y ganando títulos.