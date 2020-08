El RB Leipzig alemán, con goles del español Dani Olmo y el estadounidense Tyler Adams, superó al Atlético de Madrid (2-1), que llegó a empatar a uno con un gol de penalti del portugués Joao Félix, para alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol.

Tras una primera parte sin goles, el Leipzig se adelantó en el minuto 51 gracias a una larguísima combinación que acabó en centro del austríaco Marcel Sabitzer y cabezazo de Dani Olmo ajustado al palo. Respondió para el Atlético Joao Félix, que saltó al césped en el minuto 58, marcando un gol de penalti en el 71 provocado por él mismo tras una falta del alemán Lucas Klostermann; pero Adams anotó el 2-1 definitivo en el 88 en un disparo desde fuera del área que se envenenó tras tocar en el montenegrino Stefan Savic.

El capitán del Atlético de Madrid, 'Koke' Resurrección, reconoció que "en todo momento" sus rivales fueron "mejores" tuvieron "más posesión", fueron "más rápidos" y "más intensos". Por su parte, el centrocampista del Atlético Saúl Ñíguez también admitió tras la eliminación que el rival tuvo "mucho mérito" durante el partido y que ellos no supieron "entender el juego" que les planteó. "Creo que hay que dar mucho mérito al equipo rival de cómo ha planteado el partido, nosotros también tenemos la culpa de no sabe entender el juego, jugadores como yo tenemos que leer más rápido, pero no ha podido ser", admitió Saúl tras el encuentro.