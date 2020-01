'El asesinato de Emiliano Sala'. Es el duro título de un libro que está a punto de ser publicado y del que el diario 'The Sun' ha publicado un avance en el que se arrojan varias preguntas que todavía no han encontrado respuesta.

El 21 de enero de 2019, el avión en el que viajaba Sala se estrelló en el Canal de la Mancha cuando se dirigía a Cardiff, su nuevo destino futbolístico.

"El Cardiff ha contratado al abogado Eric Dupond-Moretti para explorar litigios criminales y civiles por homicidio contra el Nantes", cuenta Harry Harris en su libro, una decisión que se espera a lo largo del mes.

La figura del piloto de la aeronave, David Ibbotson, también ha sido muy señalada durante este año de investigación. Una de las muchas preguntas que quedan en el aire se la lanza a este piloto.

"¿Por qué David Henderson, un piloto tan respetado y experimentado, entregó los controles a un hombre -Ibbotson- con reputación de estar endeudado, un piloto a tiempo parcial en el mejor de los casos y quien no tenía una licencia para el vuelo comercial que necesitaba desesperadamente para llegar a fin de mes? ¿Cómo es que si David Ibbotson tenía una habilidad sobresaliente, era como paracaidista? ¿Y por qué el piloto no estaba en el avión cuando la operación de rescate con fondos privados descubrió el cuerpo de Sala? ¿Pudo eyectarse el piloto antes de que caer en picada? Si el piloto sobrevivió, ¿dónde está él? Si no lo hizo, ¿dónde está su cuerpo?", se pregunta.

Sobre la figura Neil Warnock, exentrenador del Cardiff que dio el visto bueno a la operación, reconoce que se vio muy afectado por la muerte de Sala: "Nunca fue el mismo después del incidente. Estaba claramente afectado".