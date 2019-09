Cristiano Ronaldo ya conoce a una de las mujeres que le daba hamburguesas con 12 años cuando no tenía dinero para comer. El portugués contó esta vivencia en su última entrevista, asegurando que quería invitarlas a cenar para "devolverles lo que hicieron" por él.

"No tenía dinero. Vivía con otros jugadores de mi edad, fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un McDonald's en el que pedíamos las hamburguesas que sobraban, una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna. Nunca lo olvidé", contaba Cristiano Ronaldo en 'ITV'.

Una de esas mujeres, Paula Leça, habló en la radio portuguesa Renascença sobre estos momentos que comentaba Cristiano Ronaldo, además de aceptar su invitación para cenar.

"Cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para dárselas. Uno de los chicos era Cristiano Ronaldo, quizás era el más tímido de todos", comenta Paula, que asegura que su hijo no se lo acaba de creer.

"Todavía me río de todo eso ahora. Se lo conté a mi hijo, pero pensaba que era mentira porque no podía imaginarme dando una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces me iba a buscar al trabajo y también veía a Cristiano", desvela.

