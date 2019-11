Si algo tienen las redes sociales es que no pasan una. Y cuando se lo pones fácil no tardan en reaccionar. Antoine Griezmann ha estrenado look tanto en vestuario como en peinado con ese pelazo largo que lleva e Internet no ha tardado en hacerse eco para buscarle una comparación... con el nuevo Joker.

Y es que entre el pelo y la cazadora que lleva, tanto por el color como por el diseño, recuerdan bastante al personaje creado por DC Comics y que ha dado vida Joaquin Phoenix en la película 'Joker', dirigida por Todd Phillips, y que ha valido al actor para entrar en las quinielas de los Oscar.

En la película, también en la carrera para lograr la estatuilla, el intérprete da vida a Arthur Fleck, nombre real del Joker en la filmación. Viendo a Griezmann... bien se puede pensar en Antoine para que interprete al villano de DC en alguna nueva entrada en el cine.

De momento, Griezmann se tendrá que 'conformar' con pegar patadas a un balón sobre un campo de fútbol. Tras ser la luz del Atlético, de momento en el Barcelona no está teniendo una temporada excelsa y está en el ojo del huracán casi en cada partido.

Su descubridor ha vuelto a hablar de la situación del francés y reconoce que el Barça le vendió algo que no se está cumpliendo. Eso sí, con Francia tampoco está precisamente fino Griezmann, y no son pocos los partidos y meses que lleva sin marcar un solo gol de 'bleu'.