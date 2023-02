Por primera vez desde que estallara el 'caso Negreira' y saliera a la luz los pagos que ascienden a casi siete millones de euros del FC Barcelona al número 2 de los árbitros durante 17 años, Ángel María Villar ha hablado.

El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha explicado en 'Radio Marca' que "los árbitros son honestos e independientes" y que "los triunfos del Barcelona y del Real Madrid son limpios".

Cabe destacar que Enríquez Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante la etapa de Villar en la presidencia de la RFEF, pero el exmandatario no cree que tuviera mano en los colegiados.

"Entiendo que la gente no piense bien, lo entiendo. Ahora yo sé, como muchas otras personas, sobre todo los árbitros, que no han hecho nada", ha señalado.

"Yo lo único que puedo decir es que los árbitros españoles son muy buenos y de los mejores del mundo. Y de ese caso que usted me nombra, no voy a opinar. Tengo mi opinión, por supuesto, pero en estos momentos no quiero opinar de esos temas", ha añadido.

Sobre Sánchez Arminio, jefe de Negreira, Villar sale en su defensa: "Ha sido un gran presidente. Y además un gran defensor de la organización arbitral que lo ha demostrado durante 25 años. Extraordinario. Acerté cuando le nombré".

"Los triunfos del Barça han sido limpios. Se juegan 38 jornadas. Es el campeonato de la regularidad. El Barça se lo ganó en el campo porque fue el mejor. El Madrid, que yo creo que es el mejor equipo del mundo, cuando yo jugaba decían que le ayudaban los árbitros cuando la realidad era que el Madrid se lo ganaba en el campo siendo el mejor", ha zanjado Villar.