Andrés Iniesta, su agencia, 'Never say Never' (NSN), y la empresa hispano-suiza 'Stoneweg' se han hecho con el control del FC Helsingor.

El club, séptimo clasificado en la Segunda División de Dinamarca (la tercera categoría del país), nació en 2005 con la fusión de cinco clubes: Helsingor IF, Helsingor FC, Frem Hellebaek IF, Vapnagaard FK72 y Snekkersten IF.

Su entrenador es el mallorquín Pep Alomar y al frente de la dirección deportiva está Quim Ramón, que estuvo en La Masía.

"Hemos empezado a trabajar con el FC Helsingor porque es un club increíblemente apasionante con muy buenas instalaciones, mucha buena gente dentro y alrededor del club y un potencial en la ciudad para convertirse en una parte importante del fútbol danés", declaró el Iniesta a distintos medios nórdicos.

"Hay grandes ambiciones en el club y las compartimos. Ahora trabajaremos duro para que nuestra experiencia en el mundo del fútbol encaje con el FC Helsingor. Va a ser paso a paso. Primero nos esperan unas largas vacaciones de invierno, pero luego llegará una primavera apasionante", añadió.

Tras anunciar su retirada hace poco más de un mes y después de comenzar su formación para ser entrenador, el exfutbolista también seguirá ligado al mundo del fútbol con su nuevo club, el FC Helsingor.