Carlo Ancelotti se emocionó por unos momentos en su presentación como técnico del Real Madrid. "Tengo que dar las gracias al presidente... para mí es muy importante estar aquí", dijo, y se detuvo durante unos segundos intentando contener la emoción. Así arrancó oficialmente la segunda etapa de Ancelotti en el Madrid, el entrenador de la Décima y de los cuatro títulos en dos temporadas para el equipo blanco. Y lo hizo, como siempre, con una sonrisa en su rostro.

"Quiero hacer una evaluación de la plantilla". Ese fue el gran titular que dejó Ancelotti. No se refirió a ningún jugador en concreto y pidió "unos días" para reunirse con el club y evaluar la plantilla.

"Estoy muy feliz de volver aquí. Siento que esta es mi casa. Voy a poner toda mi energía para intentar hacer lo que hemos hecho en el pasado. Tengo muy buen recuerdo de los dos años, de los títulos y la relación que he tenido con todos. Creo que vamos a repetir algo bueno en este nuevo desafío. Lo hago con mucha felicidad, intento hacerlo a lo máximo", fueron las primeras palabras del técnico, acompañado de Emilio Butragueño.

Sobre Sergio Ramos, volvió a incidir en el mensaje de "hablar con el club sobre la plantilla: "No he tenido el tiempo sobre el futuro de la plantilla. Algunos de ellos he trabajado con ellos. Sergio Ramos es uno de ellos. El futuro de esta plantilla lo vamos a plantear en los próximos días".

"La historia de este club de jugar un fútbol ofensivo, intenso, agresivo. El fútbol ha cambiado en estos cinco años. La idea es siempre la misma para el Real Madrid. Esto es lo que quiere la afición de este club", dijo sobre su estilo de juego.

Benzema, Hazard... y Bale

Asimismo, el italiano habló de los goles que necesitará el equipo blanco: "Benzema tiene que marcar 50 y no 30, Vinicius tiene que marcar más... Estoy muy feliz de volver a entrenar a Karim, ha mejorado mucho. Tiene más responsabilidad, es un delantero top. Después hay jóvenes que tengo mucha perspectiva en el futuro".

Preguntado por Gareth Bale, destacó que había "marcado muchos goles" en el final de la temporada en la Premier League: "Lo conozco muy bien. Si tiene la motivación puede hacer una gran temporada. No tengo duda".

"Es un jugador top". Esa fue la primera reacción de Ancelotti cuando le preguntaron por Eden Hazard. "Ha tenido lesiones importantes. No ha exprimido su máximo potencial. Lo va a exprimir porque tiene ganas. Puede ser el año justo para él para exprimirlo", afirmó.