La Champions League 2018-19 será recordada por el campeón, el Liverpool, y por la ridícula y esperpéntica jugada del 4-0 con el que los 'reds' firmaron la remontada ante el Barça en semifinales. El corner, en el que no defendió nadie y ninguno parecía saber qué estaba pasando, terminó con Alexander Arnold dando un pase raso desde la esquina a Origi y en gol.

"No habíamos practicado eso antes. Ter Stegen daba instrucciones, nadie del Barça miraba al balón... Vi la oportunidad y lo aproveché. Fue una jugada instintiva" comenta Arnold en el 'Daily Mail'.

Eso sí, el lateral sabe que de no haber salido se habría llevado una buena bronca: "Vi a Origi dentro del área, en todo el medio, así que pensé que por qué no. De no haber funcionado me habrían gritado. Valió la pena arriesgarse, solo fue un 'vamos a ver qué pasa".

El Barcelona ganó 3-0 al Liverpool en el Camp Nou en la semifinal de Champions y nada hacía indicar, incluso con el recuerdo de la Roma, que se iban a quedar fuera. Al final fue lo que sucedió con una jugada en la que Klopp sigue pensando.

Tras ese partido, los 'reds' se enfrentaron al Tottenham en Madrid para levantar el preciado título europeo.

Te puede interesar

La risa de Jurgen Klopp al recordar el cuarto gol al Barça: "Resulta imposible de creer"