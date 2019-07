Con el inicio de la pretemporada, los clubes presentan las nuevas equipaciones, los nuevos fichajes y se establecen los dorsales. El Barça no fue menos, sin embargo, Carles Aleñá, canterano azulgrana, ha sorprendido en la previa a la disputa del encuentro amistoso frente al Vissel Kobe con un duro discurso sobre la cesión de su dorsal a uno de los nuevos fichajes, el holandés Frenkie de Jong.

"No me sentó bien porque siempre me he portado bien con el club. Tenemos una buena comunicación. Solo era necesario un mensaje", afirmó el centrocampista, remarcando que el club no se dirigió a él para comunicarle el cambio de dorsal.

"Sabía que Frankie quería el 21 y fue algo entre él yo yo. Me hubiera gustado un mensaje de la directiva porque le prometieron el dorsal sin avisarme.porque era por un tema sentimental", explicó Aleñá, mostrando que no tiene problema alguno con De Jong y el cambio de número.