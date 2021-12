El Alcorcón hace oficial el despido de Raúl Asencio un día después de su grave imprudencia al volante, conduciendo a más de 160 km/h y sujetando un café con su mano izquierda.

Además, el futbolista español se grabó y lo hizo público a través de su cuenta de Instagram, recibiendo numerosas críticas en sus redes sociales.

Los dirigentes del club alfarero han decidido rescindir su contrato de forma inmediata, haciéndolo público a través de un escueto comunicado oficial en su página web: "La AD Alcorcón anuncia la rescisión del contrato que vinculaba a Raúl Asencio con nuestra entidad. Agradecemos a Raúl su trabajo durante estos meses en nuestra entidad y le deseamos suerte en futuros proyectos".

No obstante, el jugador ha apuntado en sus redes sociales: "Aclarar que no es un castigo por lo sucedido, llegamos a un acuerdo hace más de un mes sobre la rescisión de mi contrato" y todavía no ha confirmado su nuevo destino.

Sin protagonismo

Raúl Asencio apenas contaba con minutos ante la falta de confianza de su entrenador Fran Fernández. Fichó por el Alcorcón el verano pasado procedente del Genoa, despertando una gran ilusión en la afición amarilla, pero tan solo ha conseguido marcar dos goles en 15 partidos.