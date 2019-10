Se quedó helado el Metropolitano. Y no, no fue con el gol de Parejo. O no fue solo con el gol de Parejo. También lo fue cuando Joao Félix se fue del campo. Esta vez no por una sustitución, sino por una acción que terminó con el luso en el suelo y sin poder apoyar ni tan siquiera su tobillo derecho.

Ocurrió en el minuto 70, cuando Joao persiguió a Parejo en defensa para, de manera completamente fortuita, torcerse por completo su tobillo derecho en una imagen espeluznante. Inmediatamente se tiró al suelo con evidentes gestos de dolor, y todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación.

En cuanto el cuero se marchó fuera, las asistencias salieron a atender a un portugués que volvería a salir del campo antes del pitido final, pero por una malísima noticia como siempre lo es una lesión de un jugador. Acompañado por los servicios médicos se fue a vestuarios tratando de apoyar su tobillo, algo que era un imposible.

"Joao Félix se tuvo que retirar del terreno de juego por una fuerte torsión en el tobillo derecho. Se le realizarán pruebas próximamente", escribió el Atlético en su Twitter oficial.

Sin él en el campo, el Atlético afrontó con diez los últimos minutos debido a que Simeone ya había realizado los tres cambios. Hermoso y Thomas se fueron juntos, y luego Morata se marchó para dar entrada a Marcos Llorente. Al final, el Valencia empató por medio de Parejo.

Los rojiblancos llevan sin ganar en Liga desde que se impusieran por 0-2 al Mallorca en la jornada 6. Fue el 25 de septiembre, cuando Costa y el propio Joao Félix dieron cuenta de los bermellones.