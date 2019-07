Mucho le costó al Barcelona el poder vestir a Philippe Coutinho con la camiseta azulgrana. Tras varios intentos, finalmente el Liverpool accedió a vender al brasileño en el mercado invernal de 2018, pero lo cierto es que de culé el internacional con la 'verdeamarelha' no ha encontrado la regularidad necesaria. Ahora su futuro está en el aire.

Al menos de puertas hacia afuera. En privado, gracias a unas declaraciones a RMC, sabemos que el agente del jugador tiene la confirmación del Barça de que su representado "es intransferible". "Pep segura me lo dijo, y Bartomeu también, que no tenían intención de venderle. Por eso decidimos no mirar al mercado y por eso no tiene ofertas", asegura Kia Joorabchian.

Eso sí, también ha trascendido que Coutinho podría entrar en la operación Neymar. "André Cury funciona con un discurso diferente y hace presión para meterle en ese traspaso. Eso sí, no voy a permitir que el Barça mienta, ¡deben decir la verdad! Si quieren que se vaya que lo digan", cuenta el agente.

