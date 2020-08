El futbolista Abdoulaye Ba, cedido en el Deportivo de la Coruña por el Rayo Vallecano, ha reaccionado a los que decían que él había filtrado el audio de Álex Bergantiños, capitán del equipo coruñés.

Con un vídeo en sus redes sociales se ha defendido y ha calificado de "p*** vergüenza" todos los ataques que ha recibido en las últimas horas. "Yo no soy ese tipo de persona. Yo no soy así", afirma.

"Es una p*** mierda, p*** vergüenza estar con mi familia en Senegal y mi representante me llama y me cuenta esta situación. Utilizando mi nombre para joder. Representar el Deportivo fue un honor. Estoy orgullo. Yo di mi vida por el Dépor. Porque me sentí orgulloso de esa camiseta. Estar en el Dépor era un honor. Y respeto a todo el mundo", explica.

En el citado audio, Bergantiños hablaba de "un paripé" al referirse al partido ante el CF Fuenlabrada. Horas después de su filtración declaró ante la policía.

El partido se disputará este viernes a las 20 horas en Riazor, con un amplio dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.