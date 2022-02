Durante el transcurso de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que comenzaron el 4 de febrero, una exolímpica ha denunciado al seleccionador de EEUU de snowboardcross, Peter Foley, por acoso sexual. Estas acusaciones están siendo investigadas por la federación estadounidense de esquí y snowboard.

Ella es Callan Chytholook-Sifsof, que participó en Vancouver 2010 y acusa al actual seleccionador norteamericano de snowboardcross por “hacer fotos desnudas a las deportistas durante más de una década”. Lo ha denunciado mediante una publicación en redes sociales que ha sido rápidamente censurada, según Instagram, por “bullying, desnudez y comportamiento sexual”.

“No volveré a cargar con esto. Las personas que he nombrado se comportaban abiertamente de forma tóxica, pero la verdad es que la cultura del equipo estadounidense protegía este comportamiento. Se han normalizado cosas que no están bien”, indicó Sifsof, que afirma no poder ver otros Juegos “sin hablar de esto públicamente”.

“Uno de mis primeros recuerdos del entrenador Foley, cuando tenía 17, es de él susurrando entre mi oído y el de una compañera que quería "poner su lengua dentro de su c***”, señala la exolímpica, que añade conocer otros actos por parte de Foley, y aún más graves, a otros deportistas.

La federación estadounidense de esquí y snowboard afirmó estar investigando las acusaciones en un comunicado que han enviado a los medios de comunicación. “Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente y las acusaciones están siendo investigadas", según ha indicado la 'US Sji & Snowboard'.

Asimismo, Chytholook-Sifsof, de 32 años, denuncia comportamientos “racistas y misóginos” por parte de otros deportistas, a los que acusa de participar “activamente en la extraña dinámica” creada por Foley, que permanece en el cargo desde 1994, y que provocó, según Sifsof, “que deportistas o personal femenino fueran víctimas de violencia sexual”.

Foley, por su parte, ha refutado la denuncia en un mensaje a 'The Associated Press'. “Niego con vehemencia las acusaciones, Estoy haciendo todo lo posible para concentrarme en apoyar a los atletas en los Juegos Olímpicos”, mencionó el actual entrenador, que ha recibido el apoyo de Lindsey Jacobellis y Nick Baumgartner, deportistas del equipo nacional.