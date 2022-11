Una maratón es una prueba muy exigente. Los atletas que participan llevan su cuerpo al límite durante dos horas y, en ocasiones, el físico no puede resistir tal esfuerzo. Así lo ha comprobado Daniel Do Nascimiento, que marchaba primero en la maratón de Nueva York y se tuvo que tirar al suelo tras no poder continuar.

El brasileño, debutante en la prueba, estaba sorprendiendo a todos. En mitad de la carrera, aventajaba en dos minutos al segundo clasificado, en una muestra de superioridad quizás excesiva. Su cuerpo le dio un primer aviso. El atleta de 24 años tuvo que hacer un parón para ir al baño, algo inhabitual.

Prosiguió su marcha, pero poco después llegó el final para él. En el kilómetro 32, todavía en cabeza, Do Nascimiento se paró, dio unos pasos y acabó cayendo al suelo tras su enorme esfuerzo. Rápidamente fue atendido, pero no pudo continuar compitiendo.

La victoria final se la llevó su perseguidor durante toda la prueba, el keniata Evans Chebet con un tiempo de 2:08:41.