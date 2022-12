En la Primera División femenina no hay madres... ¿por qué? Las futbolistas españolas no se quedan embarazadas por la existencia de las polémicas cláusulas antiembarazo: "Si se quedan embarazadas, las echan y sin indemnización", nos cuenta la abogada María José López. Sin embargo, en otros países esta situación no ocurre y sí que son madres.

Hasta ahora resultaba curioso que en el deporte femenino en España no se dieran casos de mujeres embarazadas. Ahora, sale a la luz que en el deporte español existen cláusulas antiembarazo que privan a las mujeres de tener hijos si quieren seguir conservando su puesto en un club deportivo.

María José López, abogada experta en asuntos deportivos, y Mar Mas, miembro de la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, cuentan la existencia de estas cláusulas, ya sea de forma escrita o únicamente verbal: "Que la deportista se quede embarazada es un problema", afirma la abogada.

Las jugadoras piden ayuda

Las cláusulas antiembarazo han llevado a muchas deportistas a reivindicar la necesidad de profesionalizar el deporte para no temer por su profesión: "Necesitamos ayuda si queremos ser madres", lamentan. En EEUU los clubes incluso consiguen niñeras para sus jugadoras.

El temor a qué ocurrirá si se quedan embarazadas y el miedo a perder su profesión por no volver al 100% físicamente tras el embarazo, les lleva a reivindicar la necesidad de profesionalizar el deporte.

En Estados Unidos esta situación es totalmente diferente y las deportistas pueden tener hijas sin ningún problema. Los equipos incluso les consiguen niñeras en caso de no disponer de ellas.