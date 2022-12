Esta es la traducción del mensaje de Neymar en Instagram:

"No lo digo porque me encuentre en la indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad"

Neymar dejaría claro con este mensaje que para él el dinero no lo es todo.