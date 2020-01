La nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, acudió en la mañana de este miércoles a 'Onda Cero' para hablar sobre la actualidad deportiva de nuestro país. "Soy una persona de intelecto, pero creo mucho en aquello del 'mens sana in corpore sano'. He practicado deporte con asiduidad, creo que aporta mucho. Me hace mucha ilusión participar en la definición de un nuevo modelo del deporte español", explicó.

Asimismo, dejó un momento curioso, en relación con la próxima Eurocopa, que se disputará en diferentes países. "La final es en Estambul, ¿no?", dijo". "En Londres", la corrigió una persona del programa. Sí acertó en el emplazamiento de los Juegos Olímpicos. "Son en Tokio", se adelantó.

Por otro lado, Lozano aseguró que tanto Javier Tebas, presidente de la Liga, como Luis Rubiales, máximo mandatario de la RFEF, la habían felicitado por su nombramiento: "Están encantados. Hablé con los dos ayer. He encontrado una muy buena disposición de todo el mundo a colaborar".

Por otro lado, la nueva presidenta del CSD se mostró disconforme con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. "No es una decisión del gobierno. No sería el lugar preferido. Lo dijo el ministro Rodríguez Uribes, que no tenemos que normalizar la organización de espectáculos deportuvos en países que clarísimamente vulneran los derechos humanos. Tenemos relaciones con países que vulneran esos derechos y lo que quizá sea más útil es que esas palancas tengan consecuencias sobre la mejora de la vida de las personas en esos países", reflexionó.

Por último, señaló que es "imposible no tocar" el borrador de la Ley del Deporte pendiente de una negociación "compleja" en el Congreso y dijo que tratará de ejercer de "pacificadora" en el desencuentro entre los presidentes de la RFEF, Luis Rubiales, y de LaLiga, Javier Tebas.