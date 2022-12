El papel de Ramos

"Estoy aquí para llegar y ayudar al máximo, pero ha llegado a mis amigos el apoyo de todos. Sergio Ramos es un gran amigo mío, es de agradecer este tipo de apoyo".

Su tiempo de ausencia

"Me lo he tomado con tranquilidad, he madurado muchísimo. El seleccionador puede elegir muchos jugadores en cualquier posición. He podido disfrutar más de la familia, pero mi deseo era seguir viniendo. Siempre es ilusionante ir a la Selección, pero ahora es especialmente más ilusionante".

Luis Enrique

"Es un entrenador que me ayudó muchísimo en el Barcelona. Es verdad que la última temporada no tuve todos los minutos que cualquier jugador querría, pero Luis Enrique me ayudó muchísimo. Hacía tiempo que no le veía, como al resto de integrantes de la Selección".

Su pasado

"No me arrepiento de nada. En su día mostré mi deseo de jugar, pero nada más. Él es el que decide quién viene. Ojalá que me pueda quedar para siempre".

Más apoyo que otras veces

"Quizás me he sentido más querido que otras veces. He notado el apoyo de la gente".

Sin una discusión

"Nunca hemos discutido, no hay que olvidar el pasado porque no hay nada que olvidar. Me conoce perfectamente y tanto él como el staff me ayudaron muchísimo en su día".

¿Qué opina de que Luis Enrique quiera parecerse a él?

"Tiene buen gusto. Muchas preguntas fueron por mí, pero al final es un grandísimo entrenador, no sé si yo lo seré. Ha ganado ya bastantes títulos".

¿Hay cambios?

"La idea es la misma. Llevo dos entrenamientos, he visto cosas muy parecidas al Barcelona, pero todos evolucionamos. El trato con los jugadores es muy bueno, es un entrenador moderno y seguro que da muchas alegrías a la Selección".

Siempre de cara

"No me he tenido que callar nada. Me equivocaré muchas veces o no pero siempre voy de cara".

Sin arrepentimientos

"No me arrepiento de decir que con Valverde tendría más minutos que con Luis Enrique".