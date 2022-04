Eli Cramer, atleta universitario de segundo año de la Universidad de Milligan, en Tennessee, ha muerto después de sufrir un atropello mientras se entrenaba de noche junto con otros dos miembros de su equipo.

El conductor del vehículo, en estado de embriaguez tras las pruebas realizadas, huyó de la escena y le localizaron cuando chocó contra una mediana.

En su detención se le acusó de mutilación por homicidio involuntario y de delito grave por atropello y fuga.

El joven Eli Cramer, nacido en 2001, no pudo superar las heridas provocadas por el atropello y falleció. Por su parte, Alex Mortimer y Eli Baldy, los otros dos atletas atropellados, resultaron heridos. El primero necesitó de cirugía por las múltiples fracturas sufridas. Baldy, mientras tanto, ya tiene el alta.

We are saddened to share that members of our men’s cross country/track & field team were involved in an accident involving a vehicle this evening while running near Williamsburg, VA. One fatality has been reported. https://t.co/XrHQWqkMPD