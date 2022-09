Mathieu van der Poel no pudo cumplir con su papel de favorito en la prueba de fondo de carretera del Mundial de ciclismo. El neerlandés tuvo que abandonar a los 35 kilómetros, después de haber pasado toda la noche en la comisaría.

El corredor está acusado de agredir a dos adolescentes. Los jóvenes, de 13 y de 14 años, estuvieron llamando a su puerta durante la noche mientras Van der Poel trataba de dormir.

Debido a eso, el ciclista perdió los nervios y empujó a ambos chavales. En ese momento, debido a lo que se estaba formando en el hotel, la dirección avisó a la Policía.

"Me acosté temprano. Los niños en el pasillo de mi habitación tocaron mi puerta, continuamente. Luego acabé con los ruidos, y no se lo pedí amablemente. Llamaron a la Policía y me arrestaron", dice Van der Poel.

El neerlandés confirma que no volvió a su habitación "hasta las cuatro".

La Policía ha emitido un comunicado explicando lo que sucedió con Van der Poel: "A las 22:40 del sábado un hombre estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y de 14 años".

En el texto, afirman que uno de los adolescentes cayó al suelo, mientras que el otro chocó con una pared que le rasgó el codo.

"Se acusó al hombre de agresión común, con una fianza para comparecer en el Tribunal Local de Sutherand el martes 27 de septiembre", relata el texto.

Van der Poel, tal y como ha explicado el manager del equipo Alpecin, tendrá que pasar ahora seis semanas en Australia al haberse abierto un proceso judicial.