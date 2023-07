El Tour de Francia sigue su curso y Tadej Pogacar continúa sumando récords etapa tras etapa, acercándose así al liderato de Jonas Vingegaard. El danés que, por su parte, se mantiene en cabeza gracias a la diferencia que consiguió en la etapa de Laruns.

Una diferencia que, tras la etapa de ascenso a la cina del Puy de Dôme, se ha visto reducida. Asimismo, este ascenso no se realizaba en el Tour desde 1988. Es decir, desde hace 35 años.

Para poder entender la dimensión del récord que ha conseguido el esloveno, es necesario tomar como referencia la actividad que ha publicado Tom Pidcock tras finalizar la etapa a 51 segundos del esloveno.

Gracias a estos datos, se sabe que Pogacar completó la subida a la cima del Puy de Dôme en tan solo 35 minutos y 10 segundos. Un ascenso que, además, consta de 13,3 kilómetros con un 7,7% de desnivel.

Además, lo logrado por el esloveno en los 4 kilómetros finales contrasta directamente con los resultados de Pidcock, ya que el británico lo completó en 15 minutos y 10 segundos con una velocidad media de 15,8 km/h, mientras que Pogacar lo realizó en 51 segundos más rápido. Concretamente en un tiempo de 14:19 y una media 16,8km/h.

Un récord que supera a históricos del ciclismo como Pedro Delgado, Patrocinio Jiménez o Federico Martín Bahamontes. Tras este hito, Pogacar buscará coronarse en la cima del ciclismo mundial buscando su tercer título en el Tour de Francia.

🌋⏱️ PUY DE DOME ITT - 1959, 1978, 1983 | #TDF2023

Climbing times for steep 4 km, based on int. times. (memoire-du-cyclisme)

No visual confirmation for exact location of int. time checks, so can't be compared to 1988 (Delgado 15:21) & 2023 (Pogacar 14:21, Rusty Woods 16:19 🏆). pic.twitter.com/rjfqJL0y57